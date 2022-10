Reinaldo, do São Paulo - Divulgação/SPFC

Publicado 22/10/2022 13:39

Rio - O lateral Reinaldo, do São Paulo, é o primeiro alvo do Fluminense para 2023. Apesar de ainda não ter aberto negociações, o Tricolor pretende oferecer um contrato de dois anos ao jogador de 33 anos, que tem futuro incerto no clube paulista. A informação é do "GE".

Reinaldo tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano e já poderia ter assinado pré-contrato com outra equipe. No entanto, o jogador negociava uma renovação com seu atual clube, que acabou emperrando. O time paulista pediu um prazo para responder a uma contraproposta feita pelo lateral.

Caso não chegue a um acordo com o São Paulo, Reinaldo vê a possibilidade de defender o Fluminense com bons olhos. O lateral trabalhou com Fernando Diniz no São Paulo, em 2020, e gostaria de voltar a ser comandado pelo treinador.

A contratação de Reinaldo poderia resolver um problema antigo na lateral esquerda do Fluminense. Nos últimos anos, Egídio, Danilo Barcelos, Marlon, Orinho, Pineida e Cristiano passaram pelo setor, mas não se firmaram.