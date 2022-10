Germán Cano e Tiquinho Soares disputam o protagonismo do Clássico Vovô - Marcelo Gonçalves/Fluminense e Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/10/2022 09:00

Em busca de vaga na Libertadores, Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (23), às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Clássico Vovô colocará frente a frente os artilheiros Germán Cano e Tiquinho Soares. O argentino é destaque tricolor na temporada, enquanto o brasileiro é o grande nome alvinegro no segundo turno do campeonato.

Com 36 gols, Germán Cano é o artilheiro do Fluminense em 2022. O argentino vive um ano especial e já foi eleito o artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols, além de liderar a artilharia do Brasileirão, com 18. Na última rodada, se tornou um dos dez estrangeiros com mais gols na história da competição. Ele também está próximo de se tornar o maior goleador do Flu em um ano neste século.

Já Tiquinho Soares chegou ao Botafogo em agosto deste ano. O jogador precisou se recuperar de uma lesão antes de estrear, mas depois que entrou em campo foi determinante para a reviravolta na temporada. Em oito jogos disputados no Brasileirão, Tiquinho marcou quatro vezes e saiu de campo vencedor em cinco ocasiões. Em três das quatro vezes que marcou, o Glorioso venceu o adversário.

Apesar da diferença de jogos na temporada, Cano e Tiquinho Soares possuem números semelhantes. O atacante tricolor tem uma média de 0,56 gols por jogo, enquanto o alvinegro tem 0,5. Cano marcou em 44% das vezes que esteve em campo, enquanto Tiquinho marcou em 50%. Ambos também estão próximos em aproveitamento. Com Cano, o Flu venceu 59% dos jogos. Já o Botafogo, venceu 63% das partidas com Tiquinho em campo.

No último encontro, o Fluminense levou a melhor sobre o Botafogo e venceu por 1 a 0. Na ocasião, Cano passou em branco e Tiquinho ainda não estava no Alvinegro. Em quatro clássicos contra o rival neste ano, o argentino esteve em campo em todos e marcou apenas uma vez - o gol que garantiu o tricolor na final do Carioca, apesar da derrota por 2 a 1. Esta, inclusive, foi a única vitória alvinegra nos últimos 10 jogos.