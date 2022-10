Caio Henrique comentou sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 21/10/2022 16:48

Rio - Ex-Fluminense, o lateral-esquerdo Caio Henrique vem sendo um dos principais destaques da equipe do Mônaco, da França, na atual temporada. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (21), o brasileiro, que tem cidadania espanhola, comentou sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo, seja pela seleção de Tite ou de Luis Enrique.

"É uma escolha do treinador e eu respeito isso. Vestir a camisa do Brasil está sempre na minha mente. A Copa do Mundo está se aproximando rapidamente e sei que será difícil. Tenho que continuar, pois atualmente estou jogando com o Monaco para estar pronto, se necessário. Eu estou bem com isso. Há também uma possibilidade com a seleção espanhola", disse o lateral-esquerdo do Mônaco.



Em setembro, alguns veículos europeus noticiaram a possibilidade do ex-Fluminense defender a seleção espanhola. Segundo o jornal "Marca", alguns brasileiros que se naturalizaram europeus apoiariam Caio Henrique caso decida defender a Fúria. Entre os citados pelo veículo, estão o ex-meia Deco, que também defendeu o Fluminense, e o atacante Diego Costa.

Na atual temporada, Caio Henrique disputou 14 jogos, e deu cinco assistências, obtendo, ainda, uma média de 85 minutos em campo por partida disputada. O lateral-esquerdo possui contrato com o clube francês até o final de junho de 2027.