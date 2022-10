Fernando Diniz tem ajustes a fazer para melhorar a defesa do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Fernando Diniz tem ajustes a fazer para melhorar a defesa do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 21/10/2022 09:37

Rio - Fernando Diniz está cada vez mais perto de seguir no Fluminense. De acordo com o "GE", mesmo com o processo eleitoral previsto para novembro, o Tricolor avançou nas conversas pela renovação do treinador nos últimos dias e já começou a discutir com ele o planejamento para 2023.

A ideia do presidente Mário Bittencourt, candidato à reeleição, é estender o vínculo com o treinador por mais dois anos. Diniz já começou a participar das discussões sobre saídas do elenco e a chegada de reforços. Um dos nomes indicados por ele foi o de Keno, do Atlético-MG, mas a negociação não deve acontecer.

Do atual elenco tricolor, as renovações de David Braz e Manoel serão avaliadas pelo treinador. Uma das saídas que é dada como certa é a do lateral Pineida, que foi pouco aproveitado por Diniz e deve voltar ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, ao fim do empréstimo.

Apesar de algumas indicações de Fernando Diniz, o Fluminense não abrirá nenhuma negociação neste momento. O time carioca irá esperar a definição da vaga na Libertadores para decidir se irá ou não com mais força ao mercado.