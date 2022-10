Calegari - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 20/10/2022 10:30 | Atualizado 20/10/2022 10:31

Rio - Definitivamente a lateral esquerda é a posição mais carente no elenco do Fluminense. Sem conseguir achar um titular absoluto para a posição, Fernando Diniz já testou seis jogadores no setor. Na partida contra o Avaí foi a vez de Calegari começar uma partida atuando pela região. Apesar da vitória, o jovem teve momentos de oscilação e não demonstrou estar tão seguro na função.

No momento, o Fluminense conta com dois especialistas para a posição: Cristiano e Pineida. Em seu começo de trabalho no clube carioca, Diniz escalou os dois como titular. O brasileiro voltou a receber outras oportunidades, já o equatoriano não agradou e há meses não tem qualquer chance. Marlon, que já deixou o Tricolor, também teve chances com o treinador no setor.

Ainda em busca de uma solução para a lateral, Diniz improvisou Yago Felipe no setor. Porém, a atuação muito ruim na derrota para o Flamengo no primeiro turno encerrou as oportunidades ao volante no setor. Posteriormente, Caio Paulista passou a ser titular. O atacante recebeu muitos elogios de Diniz que apostou nele por muitos jogos como titular. Apesar disso, Caio nunca foi uma unanimidade entre os torcedores do Fluminense e recentemente voltou ao banco.

A primeira chance de Calegari na função aconteceu no segundo tempo da derrota para o América-MG, no Maracanã. O jogador entrou em campo quando o Fluminense já estava perdendo por dois gols de diferença. Apesar do resultado ruim, Diniz apostou no lateral-direito na partida contra o Avaí e o clube carioca levou a melhor.

A tendência é que para o ano que vem o Fluminense busque reforços no mercado para o setor. Pineida não deverá seguir. Cristiano, que foi o maior investimento do Tricolor na temporada, contratado por cerca de R$ 9 milhões, tem contrato longo e deve continuar. Nomes como o de Reinaldo, lateral do São Paulo, já foram ventilados como possíveis reforços no clube carioca. O jovem Marcos Pedro, que vem tendo bom desempenho na base, pode receber oportunidades.