Ganso aprovou a atuação do Fluminense contra o FlamengoMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 19/10/2022 11:03 | Atualizado 19/10/2022 11:03

Rio - O Fluminense não pretende negociar Paulo Henrique Ganso com o São Paulo. De acordo com informações do site "Netflu", o Tricolor está satisfeito com o desempenho de Ganso na temporada e quer mantê-lo em 2023.

Segundo o portal, a diretoria tricolor está esperando o momento certo para oferecer uma renovação ao camisa 10. Como ele tem contrato até o fim de 2023, restam oito meses para ele estar livre para assinar pré-contrato com outra equipe.

Além da diretoria tricolor, o técnico Fernando Diniz, que negocia sua renovação para 2023, também não conta com uma saída de Ganso. O meia é visto pelo treinador como peça fundamental de sua equipe.