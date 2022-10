Matheus Martins projetou o duelo do Fluminense com o Corinthians - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 17/10/2022 22:04

Matheus Martins, do Fluminense, continua na mira da Udinese. O clube italiano fez uma proposta de oito milhões de euros (quase R$ 41,5 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos jogador - parte do valor é fixo e outra é em bônus.

O Tricolor, por sua vez, apresentou uma contraproposta: nove milhões de euros por 85% dos direitos de Matheus (mais de R$ 46,6 milhões). A informação foi dada primeiramente pelo jornal "Extra".

Cabe destacar que a posição do Fluminense é de que, caso as partes cheguem a um acordo, o atacante só deixe o clube ao fim desta temporada. Ainda de acordo com o jornal, a expectativa é de que a negociação caminhe bem nas próximas semanas.

Joia da base do Fluminense, Matheus Martins ganhou espaço com Diniz e se firmou no time titular após a saída de Luiz Henrique, que foi negociado junto ao Betis. Neste ano, ele marcou cinco gols e deu duas assistências em 35 partidas disputadas.