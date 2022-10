Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/10/2022 10:30

Rio - Em grande fase pelo Fluminense, Germán Cano terá a temporada de 2022 como bastante especial para sua carreira. Artilheiro do clube carioca na temporada, o argentino jamais havia tido tantas participações em gols em um ano, quanto já teve pelo Tricolor, mesmo faltando ainda seis jogos para o fim do Brasileirão.

No total, Cano teve 43 participações em gols. Foram 36 bolas nas redes e sete assistências. Com o gol marcado contra o Avaí, o argentino superou os números da temporada de 2019 pelo Independiente Medellín. Naquele ano, o centroavante anotou incríveis 41 gols, mas deu apenas uma assistência. Com isso, sua participação direta em gols acabou sendo de 42, uma a menos que em 2022.

Faltando seis rodadas para o fim da temporada, Cano ainda está em busca de algumas marcas pelo Fluminense. Ele está a três gols de igualar Magno Alves, que tem a melhor marca de um jogador do clube carioca em um ano no século, e em 2022 fez 39 gols. Além disso, o argentino luta pela artilharia do Brasileiro. Atualmente, Cano tem 18 gols, contra 17 de Pedro Raúl.

Além dos números impressionantes, Germán Cano já entrou nos corações dos tricolores após marcar três vezes nos dois jogos da final do Carioca deste ano contra o Flamengo. Com o título, o Fluminense encerrou um jejum de dez anos sem conquistar a competição e evitou um inédito tetracampeonato do rival.