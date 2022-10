Yago Felipe foi titular contra o Avaí e recebeu elogios do técnico Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/10/2022 14:18

A vitória sobre o Avaí por 3 a 0, no domingo (16), pode ter significado o início de uma nova história de Yago Felipe no Fluminense. Titular nos últimos dois anos, o volante perdeu espaço em 2022 e ficou no banco durante toda a temporada. Porém, uma nova oportunidade surgiu na reta final do Brasileirão e ele aproveitou.

Para encerrar a sequência de três derrotas seguidas, o técnico Fernando Diniz precisou realizar mudanças no time. A entrada de Yago Felipe entre os titulares foi uma delas. O volante foi um dos destaques na vitória sobre o Avaí e recebeu elogios do treinador. O camisa 20 participou de dois gols, criou duas chances para Cano e quase marcou em outras duas ocasiões.

"A mudança do Yago foi para ganhar volume e marcação. Ele foi titular praticamente em toda sua trajetória aqui. É um exemplo de dedicação. Essa volta dele foi muito boa, ajudou o Arias e Ganso. A ideia foi muito correspondida. Nós tivemos uma atuação muito interessante, sofremos nos primeiros minutos mas depois tomamos conta do jogo e merecíamos ganhar talvez com um placar até mais elástico", disse Diniz.

A entrada de Yago Felipe foi uma tentativa de Fernando Diniz em reforçar a energia da equipe, que tem sentido o desgaste físico na reta final da temporada. O volante contribuiu na defesa com André e Martinelli, além de ofensivamente com Ganso e Arias. A sua presença em campo trouxe segurança também para Martinelli, autor do terceiro gol, aparecer mais vezes na frente.

Em 2022, Yago Felipe entrou em campo em 39 partidas e acumula 2.132 minutos (média de 54.6 minutos por jogo). Em comparação com o ano passado, o volante teve uma queda de 22.1 minutos na média, já que ficou em campo por 4.758 minutos (76.4 minutos por jogo). A boa atuação contra o Avaí pode significar novas oportunidades nos próximos jogos, que serão decisivos por vaga na Libertadores.

Com a vitória sobre o Avaí, o Fluminense chegou aos 54 pontos e subiu para o quarto lugar. O Tricolor, que aumentou suas chances por uma vaga direta na Libertadores, volta a campo no próximo domingo (23), contra o Botafogo, às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão.