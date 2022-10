Martinelli celebrou trabalho coletivo do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Martinelli celebrou trabalho coletivo do FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/10/2022 11:46

Rio - O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor venceu o Avaí por 3 a 0, na Ressacada, pela 32ª rodada da competição nacional. Em coletiva, o volante Martinelli, autor de um dos gols da partida, destacou a importância do coletiva para balançar a rede.

"A gente povoou bastante o meio e tem mais liberdade para um ou outro chegar ao ataque. Mas acho que o time fez uma grande partida. O time ficou o tempo todo junto, fazendo nosso propósito, não tomamos gols. Fomos efetivos. O time todo está de parabéns."

"Foi uma jogada muito coletiva, todo mundo participou. Até mesmo Ganso participou sem mesmo tocar na bola, foi um desequilíbrio ali e a gente acabou entrando com a tabela. O princípio de golaço passou pelo coletivo do time, como a gente estava muito próximo. Fomos muito felizes e fizemos um belo gol."

O Fluminense foi a 54 pontos e subiu para quarto na classificação do Campeonato Brasileiro - o Corinthians, que antes ocupava a posição, teve o jogo com o Goiás adiado. Agora, o Tricolor duela com o Botafogo no domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.