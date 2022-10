Florianópolis, SC - Brasil - 16/10/2022 - Ressacada - Campeonato Brasileiro, 32a. Rodada Jogo Fluminense x Avaí. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga磯, seu uso comercial estᠶetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im᧥n para uso solamente institucional y distribuici㮮 El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 16/10/2022 20:51

Santa Catarina - Após três derrotas seguidas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Contra um desesperado Avaí, o Tricolor aproveitou a situação da equipe catarinense, que está na zona de rebaixamento, e venceu por 3 a 0 em Florianópolis. Com o resultado e o adiamento do jogo do Corinthians, o clube carioca voltou a fazer parte do G-4.

A partida realizada na Ressacada aconteceu sem a presença de torcedores, por conta de uma punição recebida pelo clube catarinense. Os gols da vitória do Fluminense foram marcados por Germán Cano, David Braz e Martinelli. Na próxima rodada, o clube carioca irá encarar o Botafogo, no Maracanã, a partida irá acontecer no próximo domingo. Já o Avaí irá enfrentar o Palmeiras, fora de casa, no próximo sábado.

A partida na Ressacada começou ruim para o Fluminense. Desorganizado, o time de Fernando Diniz dava espaço ao Avaí que criou boas oportunidades. O goleiro Fábio e a falta de capricho do clube catarinense evitaram que os visitantes saíssem atrás do marcador.

Porém, com o tempo, o Fluminense começou a impor seu ritmo e abriu o placar. Após perder duas chances claras, Germán Cano abriu o placar aos 24 minutos. Yago Felipe viu Vladimir adiantado e tentou por cobertura, o goleiro evitou que a bola entrasse, mas ela acabou sobrando limpa para o argentino conferir.

Sem precisar de grande inspiração, os cariocas ampliaram antes do fim do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Jhon Arias cobrou escanteio e David Braz subiu mais que os zagueiros do Avaí, Vladimir tocou na bola, mas ela morreu no fundo das redes do clube catarinense.

O segundo tempo começou novamente com o Fluminense desorganizado e dando chances ao Avaí. Os catarinenses criaram oportunidades e perderam. Posteriormente, o Tricolor voltou a se impor e chegou ao terceiro gol aos 17 minutos. Após belíssima jogada coletiva, Jhon Arías serviu Martinelli, que tocou para o fundo das redes.

Com a vantagem ampla, o Fluminense passou a administrar o resultado. Bastante fragilizado, o Avaí não conseguiu ameaçar a equipe carioca. Sem dificuldades, o Tricolor manteve a vantagem e encerrou a sequência negativa de três jogos.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 3 FLUMINENSE



Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Cartões amarelos: Renato e Eduardo (AVA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Cano (FLU), aos 25'/1ºT (0-1), David Braz (FLU), aos 40'/1ºT (0-2) e Martinelli (FLU), aos 17/2ºT (0-3)



AVAÍ: Vladimir; Kevin (Marcinho), Rafael Vaz, Raniele e Natanael; Lucas Ventura (Kazu), Bruno Silva e Renato; Pottker (Eduardo), Rômulo (Lucas Silva) e Bissoli (Nathan). Técnico: Lisca



FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Calegari; André, Martinelli (Matheus Martins), Yago Felipe (Alexandre Jesus) e Ganso (Felipe Melo); Arias (Michel Araújo) e Cano (Willian Bigode). Técnico: Fernando Diniz