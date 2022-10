Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Fernando DinizMailson Santana / Fluminense

Publicado 15/10/2022 19:30

Rio - Apesar da sequência irregular nos últimos jogos do Brasileiro, o Fluminense agiu rápido e está perto de anunciar a renovação com Fernando Diniz. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, as negociações andaram com grande velocidade e o anuncio oficial poderá acontecer em breve.

Em entrevista ao portal "UOL", o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt afirmou que propôs mais dois anos de contrato ao treinador. O Tricolor ainda vai passar por um período de eleições no fim do ano, mas a decisão da atual diretoria já foi tomada.

Fernando Diniz, de 48 anos, está em sua segunda passagem pelo Fluminense. Em 2022, ele dirigiu o clube carioca em 37 partidas, com 20 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O treinador já passou por outros grandes clubes como São Paulo, Santos e Vasco.