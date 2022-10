Nino volta a ser opção no Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Nino volta a ser opção no FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 15/10/2022 18:01

Rio - Desfalque para Fernando Diniz na partida desde domingo contra o Avaí, o zagueiro Nino não deverá ser problema para o clássico do próximo dia 23 contra o Botafogo, no Maracanã. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o defensor não preocupa para esta partida.

Nino foi vetado de viajar para Florianópolis por conta de uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda. No entanto, a contusão não é muito grave e com isso ele deverá já estar recuperado para o próximo compromisso do Fluminense na temporada.

Campeão olímpico, o defensor, de 25 anos, é um dos principais jogadores do elenco do Fluminense. Em 2022, ele entrou em campo em 47 jogos e deu duas assistências. Nino é titular do clube carioca desde 2020.