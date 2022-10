Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/10/2022 21:30

Rio - Dois dos principais destaques do Fluminense na temporada, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso têm contrato até o fim do ano que vem. Porém, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor já sinalizou com interesse de renovar o vínculo com os jogadores.

O camisa 10, de 33 anos, chegou ao Fluminense em 2019. Após uma boa temporada, o apoiador ficou no banco de reservas nos dois últimos anos. Em 2022, Ganso vive seu momento momento com a camisa do clube carioca. Titular absoluto com Diniz, o meia entrou em campo em 51 jogos, fez 8 gols e deu 8 assistências.

Já o argentino foi contratado pelo Fluminense no começo do ano. Artilheiro do futebol brasileiro, Cano vive um dos melhores momentos da sua carreira no clube carioca. O atacante, de 34 anos, atuou em 63 jogos, fez 35 gols e deu sete assistências.