Marcos Pedro é jogador de origem de um setor carente do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 15/10/2022 11:26

Rio - O lateral-esquerdo Marcos Pedro está quase completando um mês de treinos com o elenco profissional do Fluminense. Ele foi promovido após o time sub-23 ser eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jovem de 20 anos, no entanto, não tem pressa sobre sua estreia. Para ele, existirá o momento certo.

"Essa temporada tem sido bem importante para mim, pelo rendimento em campo e oportunidades nos treinamentos com o grupo principal. Aguardamos ansiosamente por este momento e sei a importância dessa transição ser realizada da melhor maneira possível", disse ao "globoesporte.com".

Sem firmeza e confiança dos jogadores da lateral esquerda, Cristiano e Pineida, Fernando Diniz optou por improvisar o atacante Caio Paulista na vaga. Não é a primeira vez que o técnico faz isso. Em 2019, em seu primeiro comando no Fluminense, ele improvisou o meia Caio Henrique na mesma posição. Atualmente no Mônaco, o jogador é um dos melhores do setor na Europa.

Ainda na tentativa de usar um jogador de origem, a promessa tricolor, Jefté subiu para o profissional, mas não rendeu e voltou para a base. Agora, outra cria de Xerém, Marcos Pedro vive a expectativa da chance de atuar. Entre o sub-20 e o sub-23, o jovem fez 15 jogos em 2022, marcou dois gols e deu três assistências.

"Como atleta, aprendi que manter o foco e estar sempre preparado é fundamental para aproveitar cada momento, pois estamos à disposição do Fluminense para o que for preciso", completou.