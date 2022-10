Nonato - Mailson Santana / Fluminense

NonatoMailson Santana / Fluminense

Publicado 14/10/2022 09:00

Rio - Com três derrotas consecutivas no Brasileiro, o Fluminense vem vivendo sua situação mais delicada sob o comando de Fernando Diniz. Após ter sido considerado o melhor futebol do país para muitos analistas, o Tricolor tenta recuperar as forças na reta final do Brasileiro. Porém, a perda de um dos titulares parece estar sendo vital para a queda de rendimento da equipe carioca na temporada.

O volante Nonato, de 24 anos, deixou o Fluminense rumo ao Ludogorets Razgrad, da Bulgária, no fim de agosto. Desde a saída do volante, o aproveitamento do clube das Laranjeiras acabou desmoronando. Além da eliminação nas semifinais da Copa do Brasil, o clube carioca deixou a segunda colocação no Brasileiro e atualmente está fora do G-4.

Nonato foi titular com Fernando Diniz em 14 partidas. Foi justamente quando o jogador conquistou a vaga entre a equipe principal que o Fluminense viveu seu melhor momento na temporada. Foram 11 vitórias, três empates e nenhuma derrota. O aproveitamento do Tricolor foi superior a 85%.

Com a saída de Nonato, Fernando Diniz testou várias opções no setor. Atualmente, Martinelli acabou sendo escolhido. No entanto, o aproveitamento do Fluminense desmoronou. Até o momento foram oito jogos sem o volante, com apenas três vitórias e cinco derrotas. O clube carioca conseguiu conquistar apenas 37% dos pontos sem o antigo titular.