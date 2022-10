Ganso chegou ao Fluminense em 2019 e vive seu melhor momento pelo clube - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 14/10/2022 12:46

Rio - Após a entrevista do presidente do Botafogo, Durcesio Mello, em que o dirigente afirmou que o Fluminense teria oferecido o volante André e o meia Paulo Henrique Ganso em uma negociação envolvendo o atacante Matheus Babi, que defende atualmente o Athletico-PR, no ano passado, o Tricolor emitiu uma nota oficial negando ter colocado os dois atletas à disposição do Alvinegro em 2021.

O clube das Laranjeiras tinha interesse na contratação do atacante, que acabou fechando com o Furacão. De acordo com o Tricolor, o Botafogo demonstrou interesse em André e Ganso, que não tinham oportunidades com Roger Machado, então treinado do Flu na ocasião. Após uma avaliação, o departamento de futebol tricolor teria negado o empréstimo ao rival.

"No início de 2021, houve consulta por parte da Diretoria de Futebol do Botafogo, que buscava reforçar o time na Série B e enviou nomes de jogadores que tinha interesse, entre eles André e Ganso, diferentemente da lista de atletas oferecidos pelo Fluminense para empréstimo, onde não constavam os dois. Ambos não estavam sendo utilizados pelo então técnico Roger Machado e a questão foi avaliada internamente. No caso específico de André, o jogador e seus representantes vinham sugerindo empréstimo para que ele tivesse rodagem e voltasse ao clube com mais experiência. Em avaliação feita pelo comando do futebol do Tricolor, ficou decidido que os dois jogadores permaneceriam no clube para futuro aproveitamento no time profissional, o que acabou ocorrendo", afirmou o Fluminense.

Por fim, em relação a operação envolvendo Matheus Babi, o Fluminense afirmou que realizou uma proposta envolvendo uma compensação financeira que acabou sendo rejeitada pelo Botafogo. O Alvinegro negociou o jogador com o Athletico-PR.

"Ressaltamos que o caso de Ganso e André nada tem a ver com a tentativa de compra de Matheus Babi. O Fluminense confirma que fez proposta para aquisição do jogador com pagamento parcelado, sem envolver atletas do clube na negociação, que não foi à frente", finalizou.