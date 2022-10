Manoel é peça importante no time de Fernando Diniz - Marcelo Goncalves/Fluminse

Publicado 14/10/2022 13:32

Rio - O Fluminense pode perder dois de seus zagueiros em breve. Com contrato com o Tricolor apenas até a metade de abril de 2023, Manoel e David Braz ficam livres, a partir desta sexta-feira, para assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

Manoel tem contrato com o Fluminense até o dia 12 de abril e a tendência é que o clube tente uma renovação. Ele foi um dos destaques do time de Fernando Diniz na temporada e marcou gols importantes. Já David Braz, que disputou 29 jogos em 2022, mas perdeu espaço ao longo dos últimos meses, ainda tem seu futuro incerto.

Além da dupla, o Fluminense tem outros três jogadores que já podem assinar pré-contrato com outras equipes: o goleiro Fábio, o zagueiro Matheus Ferraz e o volante Wellington.