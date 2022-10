Estádio da Ressacada - Leandro Boeira/Avaí

Publicado 14/10/2022 21:56

A partida entre e Avaí e Fluminense, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, será mesmo realizada com portões fechados por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta sexta-feira, o clube catarinense confirmou a informação e ainda destacou que "tentou, através de todos os meios, reverter a injusta decisão, pois estará cumprindo uma pena sem antes ser julgado pelo ocorrido".

Hoje, o presidente do Avaí, Júlio César Heerdt, e o presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Angelotti, estiveram na sede da CBF para tentar reverter a situação. Entretanto, no fim do dia, foram comunicados de que a decisão pelos portões fechados era irreversível.

ENTENDA O CASO

A punição ao Avaí acontece porque cabos do VAR da partida contra o Atlético-GO, que aconteceu na Ressacada, foram cortados.

O clube catarinense, então, entrou com um pedido para que a punição fosse aplicada apenas na 35ª rodada, contra o Red Bull Bragantino - próximo jogo do Leão em casa após enfrentar o Fluminense. Assim, por meio de uma liminar, o Avaí chegou a abrir a venda de ingressos para o confronto diante do Flu.

Contudo, na tarde da última quinta-feira, a comercialização foi suspensa. Isso porque os catarinenses receberam um ofício da Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (DCO) determinando que o jogo aconteça com portões fechados.

O Avaí recorreu, e o julgamento aconteceria nesta sexta-feira, mas foi adiado. Como já citado acima, o clube até foi à sede da CBF para reverter o cenário, mas não obteve sucesso.



Em tempo: sem público, Avaí e Fluminense se enfrentarão neste domingo, às 19h, na Ressacada. Atualmente, o Leão ocupa vice-lanterna do Brasileirão, com 28 pontos conquistados. Já o Tricolor está no quinto lugar, com 51 pontos.