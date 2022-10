Celso Barros - LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE FC

Celso BarrosLUCAS MERÇON/ FLUMINENSE FC

Publicado 14/10/2022 16:39

O vice-presidente geral do Fluminense, que está afastado do cargo, de fato apoiará a oposição na eleição para a presidência do clube. Nesta sexta-feira, Celso Barros anunciou apoio a candidatura do advogado Ademar Arrais, do grupo "Ideal Tricolor", para o cargo mais alto do Flu.

No pleito desta ano, concorrem Mário Bittencourt (atual presidente do Flu), Marcelo Souto, do "Esperança Tricolor", e Rafael Rolim, que não está associado a nenhum grupo político.

Cabe destacar que o pleito está previsto para acontecer em novembro. No entanto, a data ainda não foi marcada.

VEJA A DECLARAÇÃO DE CELSO BARROS

Aproximam-se as eleições para a presidência do Fluminense. Gostaria de manifestar o meu apoio à candidatura de Ademar Arrais.



Ele formou comigo a chapa em que fui candidato à presidência em 2016, na eleição em que o presidente eleito foi Pedro Abad.



Já fez parte de alguns conselhos deliberativos do clube e seu posicionamento sempre se pautou pela defesa do Fluminense, independente dos presidentes daqueles períodos.



Já divulgou suas propostas para o clube e estou identificado com o seu programa para o Flu, nos próximos três anos.



Este meu posicionamento está coerente com o entendimento que tenho, de que deva existir a unidade da oposição ao atual mandatário, que já se colocou como candidato a reeleição.



Entendo que esta eleição deverá ser feita entre os que apoiam a atual gestão e aqueles, que de forma democrática, manifestam a sua desaprovação.



O argumento de que somos todos tricolores é verdadeiro. Mas o que está em jogo é a diferença de visão que temos, para o que consideramos ser o melhor para o clube.



Espero que exista o diálogo entre os postulantes ao cargo de presidente, e ao final, possamos chegar a uma CANDIDATURA ÚNICA DE OPOSIÇÃO.



Viva o Flu!!!