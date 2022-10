Nonato deixou o Fluminense com 55 jogos, quatro gols e sete assistências - Divulgação/Fluminense

Publicado 16/10/2022 14:00

Rio - O volante Nonato, de 24 anos, era uma das peças de confiança de Fernando Diniz na temporada pelo Fluminense. No entanto, durante a disputa da semifinal da Copa do Brasil, o jogador recebeu uma proposta para atuar no Ludogorets, da Bulgária. Em pouco tempo, Nonato se despediu do Tricolor e embarcou para um novo desafio. Ao abordar sua decisão, o jogador falou da situação financeira delicada do Flu e também sobre o seu sonho de atuar no futebol europeu.

"Na negociação, o Fernando Diniz era quase que o intermediário entre mim, o presidente Mário e Paulo Angioni. Ele é o homem de confiança da diretoria. Só que todos nós sabemos da realidade financeira do Fluminense, que passa por dificuldades. Isso é uma realidade e era bem explícito em nossas conversas. E o Diniz foi um cara que tentou me valorizar de uma forma que ele pensava e acreditava, e sou muito grato a ele por isso", disse em entrevista ao portal "UOL".

Nonato admitiu que sua transferência não era esperada por ele e pelo clube e que tudo se desenrolou em um espaço curto de dias. O jogador, de 24 anos, reforço a importância de Fernando Diniz em seu bom momento no futebol.

"O Fernando Diniz foi um parceiro nesta etapa da minha vida. Agradeço muito a ele, que tentou muito me ajudar de todas as formas. Como disse, não só nesta parte dentro de campo, que as pessoas veem, mas no extracampo também, na negociação. Ele foi um fator importante nesta etapa da minha carreira em que pude evoluir e conseguir ter essa oportunidade de realizar um sonho. Vou poder dizer aos meus filhos que fiz um gol no Roma (risos), é algo que pouco mais de um mês atrás eu não fazia ideia que isso podia acontecer, e hoje estar vivendo isso é extraordinário", contou.