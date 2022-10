Fernando Diniz fará mudanças no time do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 16/10/2022 11:42

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Avaí, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19h, no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina. Para este duelo, Fernando Diniz não contará com o zagueiro Nino, que sentiu dores na coxa direita. Além dele, Nathan cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e também será desfalque.

Apesar de já estar em transição e com chance de retornar ao time no duelo contra o Botafogo , Nino não viajou com o elenco para a partida deste domingo. No lugar dele, Felipe Melo e David Braz irão disputar a vaga. Além disso, o time pode ter mudanças nas posições. Calegari poderá jogar na lateral-esquerda, e Caio Paulista, que era improvisado no setor, poderá voltar para sua posição de origem no ataque, no lugar de Matheus Martins.