Fluminense e Botafogo se enfrentam no domingo (23), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão - Divulgação/Maracanã

Publicado 17/10/2022 14:31

O Fluminense enfrenta o Botafogo no próximo domingo (23), às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. A venda de ingressos para o Clássico Vovô começará nesta segunda-feira, a partir das 17h, apenas para os sócios tricolores. Já a venda on-line e na bilheteria para o público geral e para a torcida alvinegra começará na quinta (20).

Os sócios do Fluminense terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional. A retirada do ingresso é obrigatória para o público que realizar a compra on-line. É obrigatória a apresentação do CPF na compra ou retirada dos ingressos e gratuidade. Os ingressos custarão entre R$ 20 e R$ 350.

VALORES:



SETOR SUL (Setor exclusivo para a torcida do Fluminense)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE INFERIOR (Setor exclusivo para a torcida do Fluminense)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



SETOR LESTE SUPERIOR (Setor exclusivo para a torcida do Fluminense)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS (Setor exclusivo para a torcida do Fluminense)

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Já os sócios dos planos Arquiba 60%, Arquiba 100% e Maraca+ poderão comprar mais um ingresso no valor de inteira no mesmo setor.



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30

GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 65 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

- Para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.