Germán Cano e Jhon Arias têm, juntos, 36 participações em gols do Fluminense pelo Brasileirão - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/10/2022 14:19

Mais uma vez, o Fluminense contou com Germán Cano e Jhon Arias como peças importantes para os gols na vitória sobre o Avaí por 3 a 0, fora de casa. Inclusive, os dois estão no top-3 da lista de participações em gols no Brasileirão.



Ao balançar a rede uma vez no domingo, o argentino abriu vantagem como o jogador com mais participações em gols. Artilheiro do Brasileirão ao marcar 18 vezes, ele ainda tem três assistências, segundo o site 'Sofascore'.



São 21 participações diretas em gols, superando Pedro Raúl, que tem 19 (marcou 17 vezes e deu duas assistências) e ainda joga pelo Goiás na rodada.



Já Arias, com as duas assistências contra o Avaí, entrou no top 3 da lista, ao chegar a oito passes decisivos para os companheiros, além de marcar sete vezes. São 15 participações em gols, mesmo número de Gustavo Scarpa, do Palmeiras.