Jhon AriasMailson Santana / Fluminense

Publicado 17/10/2022 15:19

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o meia-atacante Jhon Arias, de 25 anos, vem sendo mais assediado nas últimas semanas por clubes do exterior. Com isso, o clube carioca está intensificando os esforços para comprar o restante dos direitos do colombiano. As informações são do portal "NetFlu".

Arias chegou ao Fluminense no ano passado. O clube carioca pagou 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época) junto ao Patriotas, da Colômbia, por 50% dos direitos do jogador. Para adquirir o restante, o Tricolor precisa abrir uma nova negociação com os colombianos, uma vez que não há valor fixado no contrato.

Após um começo tímido em 2021, Arias se tornou peça fundamental no Fluminense na atual temporada. O jogador entrou em campo em 56 jogos, marcando 16 gols e dando 15 assistências. Ele é o vice-artilheiro do clube carioca no ano e o maior garçom tricolor na temporada.