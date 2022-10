Com ausência de Manoel, Diniz poderá utilizar Felipe Melo na zaga novamente - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com ausência de Manoel, Diniz poderá utilizar Felipe Melo na zaga novamenteMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/10/2022 10:00

Rio - A temporada ainda não acabou, mas a possibilidade reforços para 2023 já faz parte da pauta do Fluminense. De acordo com os jornalistas Victor Lessa e Gabriel Amaral, o Tricolor tem interesse na contratação do atacante Keno, de 33 anos, que defende o Atlético-MG.

Keno fez dois gols na virada sobre o Bahia Pedro Souza/Atlético-MG

O nome do jogador teria recebido o aval de Diniz, que mesmo sem ainda ter oficializado a renovação, já iniciou o planejamento visando o ano que vem. A ideia do Fluminense seria de ter Keno por empréstimo, mas o Atlético-MG não está disposto a cedê-lo e só aceita vender o atacante.

De acordo com informações do portal "Superespores", o empresário do jogador, Edson Neto, negou qualquer negociação com o Fluminense e afirmou que o desejo de Keno seria de continuar no Atlético-MG.

"Zero verdade. Nenhum contato. Impossível! Não é nossa intenção. Só se ao final do ano o clube não quiser ele – o que, sinceramente, acho muito difícil de acontecer", afirmou.

Keno, de 33 anos, foi revelado pelo América, do Sergipe. Até 2016, rodou por clubes de menor investimento sem destaque, até que viveu uma grande temporada pelo Santa Cruz, na Série A. No ano seguinte foi contratado pelo Palmeiras e conquistou o Brasileiro de 2018 pelo clube paulista. Após uma passagem pelo futebol árabe, o jogador acertou com o Atlético-MG em 2020. Na atual temporada, Keno disputou 37 jogos, fez três gols e deu uma assistência.