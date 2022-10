Livro do Fluminense que celebra o título do Carioca de 2022 será lançado nesta semana - Divulgação

Livro do Fluminense que celebra o título do Carioca de 2022 será lançado nesta semanaDivulgação

Publicado 18/10/2022 11:36

Em evento apenas para convidados e para quem participou do crowdfunding (vaquinha virtual) “Fluminense, Eterno Campeão!”, o Fluminense lança neste sábado (22) o livro "Campeão Carioca 2022". O evento será às 11h na na Sala de Troféus da sede de Laranjeiras.

A edição comemorativa sobre a conquista, que deu fim a 10 anos de jejum no Estadual, tem 132 páginas com fotos além de textos exclusivos de Fred, Germán Cano e Abel Braga. A tiragem é limitada e ainda há cotas para os torcedores comprarem, no valor de R$ 100.



O Fluminense arrecadou quase R$ 80 mil com a iniciativa e o valor será investido em obras de melhoria no CT Carlos Castilho. A vaquinha virtual continua até esta sexta-feira (21). Caso ainda sobrem livros, haverá a venda por R$150.





Veja todas as cotas que o Fluminense colocou à disposição:



R$ 5 - GOL DE AGRADECIMENTO

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto



R$ 100 - GOL DO LIVRO

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022"



R$ 1.200 - GOL DA FAIXA E DA MEDALHA (ESGOTADO)

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022" + kit com faixa e medalha oficiais (idênticas aquelas entregues aos atletas que fizeram parte do título) e certificado de autenticidade



R$ 2.000 - GOL DA CAMISETA (ESGOTADO)

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022" +kit com faixa e medalha oficiais (idênticas aquelas entregues aos atletas que fizeram parte do título) e certificado de autenticidade + camisa oficial do Flu/Umbro branca, modelo 2021/2022, autografada por atletas que fizeram parte da campanha