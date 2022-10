Paulo Henrique Ganso - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 18/10/2022 17:48

Rio - Após boa temporada pelo Fluminense, Paulo Henrique Ganso vem sendo monitorado pelo São Paulo. De acordo com a "Jovem Pan", o nome do meia agrada ao clube paulista para a temporada de 2023.

No entanto, segundo informações do "UOL", mesmo com forte aceitação interna no São Paulo, Ganso enfrenta resistência por parte do técnico Rogério Ceni. O treinador tem preferência por jogadores mais participativos, que lutem pela bola e lutem por espaços no campo.

Ganso tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023. Até o momento, o camisa 10 ainda não foi procurado pelo Tricolor para uma possível renovação. A partir de junho, o meia pode assinar pré-contrato com outra equipe.