Gabriel Teixeira durante jogo do GrêmioFOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Publicado 18/10/2022 18:38

O atacante Gabriel Teixeira, emprestado pelo Fluminense ao Grêmio, sofreu uma lesão grau dois no músculo posterior da coxa direita. O clube gaúcho não confirmou o prazo de recuperação, mas a tendência é de que ele não volte a jogar nesta temporada.

Biel relatou dores no local após o empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada da Série B. Assim, ele foi avaliado pelo departamento médico e passou pelos exames, que confirmaram a lesão.

Vale lembrar que o jogador é um dos destaques do positivos do Grêmio na competição e está emprestado junto ao Fluminense somente até o fim deste ano. Há, contudo, uma opção de compra estipulada em 2 milhões de dólares (pouco mais de R$ 10,5 na cotação atual).

Atualmente, o Tricolor Gaúcho ocupa a vice-liderança da Série B, com 58 pontos conquistados. Nesta reta final do campeonato, o time ainda enfrentará o Náutico (fora de casa), a Tombense (fora de casa) e o Brusque (em casa).