Martinelli - Marcelo Goncalves / Fluminense

MartinelliMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 19/10/2022 23:04 | Atualizado 19/10/2022 23:06

Rio - Na partida contra o Avaí, o torcedor do Fluminense viu em campo uma dupla que há tempos não atuava junta: Martinelli e Yago Felipe. Ambos tiveram papel fundamental em dois gols da equipe carioca e agora tentam provar para Fernando Diniz que podem continuar atuando juntos como titular.

Martinelli e Yago formaram a dupla titular do Fluminense na reta final de 2020 e depois durante boa parte da temporada de 2021. Com o bom momento de André, Martinelli acabou indo para o banco de reserva. Em 2022, com a chegada de Diniz, foi a vez de Yago perder a posição para Nonato. Com a ida do volante para o futebol búlgaro, Martinelli retomou a titularidade, mas Yago continuou como reserva.

Contra o Avaí, os dois foram escalados juntos como titulares pela primeira vez na temporada. E a dupla foi importante. Yago Felipe participou ativamente do primeiro gol ao finalizar por cobertura, fazendo Vladimir se esforçar e dar rebote na medida para Germán Cano marcar. No segundo tempo, Martinelli fechou a vitória ao marcar o terceiro do Fluminense.

No clássico do próximo domingo contra o Botafogo, os dois jogadores poderão ter uma nova oportunidade na equipe titular de Fernando Diniz. Em busca da classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense necessita de um resultado positivo.