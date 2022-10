Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 19/10/2022 15:38

Rio - O Fluminense teve uma boa notícia no treino desta quarta-feira, no CT Carlos Castilho. O zagueiro Nino participou da atividade normalmente e não deve ser problema para o clássico do próximo domingo, contra o Botafogo, às 16h, no Maracanã. A informação é do repórter Victor Lessa, da Rádio Globo.

Nino vinha se recuperando de uma lesão na coxa esquerda sofrida na derrota por 2 a 0 para o América-MG, no Maracanã. Por conta disso, o camisa 33 ficou fora do jogo contra o Avaí, no último domingo, na Ressacada.

O Fluminense tenta garantir sua vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023. Atualmente, o Tricolor ocupa a quarta colocação, com 54 pontos.