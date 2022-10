Cano é o artilheiro do Brasileirão com 18 gols - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 19/10/2022 13:24

Artilheiro do Brasileirão com 18 gols, Germán Cano está próximo de superar novos recordes com a camisa do Fluminense. O argentino, que já igualou as temporadas de Henrique Dourado em 2017 e Fred em 2014 caminha para se tornar o maior artilheiro do clube em uma edição do campeonato.

O recorde pertence a Washington. Em 2008, o Coração Valente marcou 21 gols e se tornou o maior artilheiro do Fluminense em uma edição do Brasileirão. Com seis jogos pela frente, sendo três no Maracanã, Cano precisa marcar quatro vezes para superar a marca.

O Fluminense já teve o artilheiro do Brasileirão em cinco oportunidades (desde 1959). Cano pode se tornar o quarto jogador do clube a ser o artilheiro de uma edição do campeonato. Somente Fred (2012, 2014 e 2016), Washington (2008) e Henrique Dourado (2017) conseguiram o feito.

Com 18 gols, Cano está a um gol de igualar a marca de Hulk, do Atlético-MG, em 2019, que foi o artilheiro do Brasileirão com 19. A marca atual já é a mesma dos goleadores das edições de 2020, 2018 e 2017, além de superior a de 2016.

Após vencer o Avaí por 3 a 0, fora de casa, com direito a gol de Cano, o Fluminense se prepara para enfrentar o Botafogo. O Clássico Vovô será no próximo domingo (23), às 16h, no Maracanã, válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Maiores artilheiros do Fluminense em uma edição do Brasileirão:

1º - Washington (2008) - 21 gols

2º - Fred (2012) - 20 gols

3º - Fred (2014), Henrique Dourado (2017) e Cano (2022) - 18 gols

4º - Fred (2016) - 14 gols