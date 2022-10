Nathan - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/10/2022 16:30

Rio - Contratado pelo Fluminense com o status de titular no começo do ano, Nathan não conseguiu se firmar como peça fundamental nem com Abel Braga nem com Fernando Diniz. Apesar disso, o clube carioca tem interesse de mantê-lo. Segundo o portal "NetFlu", o Tricolor sinalizou com a possibilidade de renovar o empréstimo do apoiador com o Atlético-MG.

O Fluminense desembolsou R$ 1 milhão ao Galo no começo do ano pelo jogador. No acordo, a venda do apoiador ficou estipulada em 5 milhões de euros (R$ 25,4 milhões). O Tricolor não tem condições e nem interesse de exercer a opção de compra.

Os planos de renovar com o clube carioca existem por conta do aval de Diniz. Apesar do jogador não ser titular, o treinador vem gostando do rendimento de Nathan. No total, o camisa 13 entrou em campo em 32 jogos, fez 3 gols e deu 2 assistências.

Revelado pelo Athletico-PR, Nathan foi rapidamente negociado com o Chelsea. Ele não chegou a atuar pelo clube inglês e acabou emprestado para equipes da Holanda, França e Portugal. O jogador, de 26 anos, chegou ao Galo em 2018 e alternou bons e maus momento no clube mineiro.