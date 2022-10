Após aposentar sua carreira de jogador de futebol, Fred está pensando no futuro - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 20/10/2022 17:58

Meses após encerrar sua carreira nos campos, Fred já deixou bem claro que não pretende ficar distante do futebol. O ídolo tricolor já começou a se especializar fora de campo, concluindo o curso de Licença B da CBF Academy para treinadores de futebol, além de obter o certificado de "Executivo de Futebol" em curso ministrado por Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional.

Fred comentou sobre a especialização na áreas, que de certa forma são distintas, mas na visão do centroavante acabam sendo complementares. O ex-atacante afirmou que buscou a metodologia para aplicar o conhecimento adquirido em 30 anos de futebol.

"De certo modo, ainda que sejam áreas muito diferentes, a gestão e a parte técnica são complementares e isso é ótimo. Um atleta vive ali, sempre próximo desses profissionais, mas muitas vezes não sabe como transformar a vivência em prática quando assume um cargo depois que se aposenta. Essa certificação "Executivo de Futebol", do Fernando Carvalho, assim como a Licença B, da CBF Academy, trouxe para mim principalmente metodologia para aplicar tudo o que aprendi nesses 30 anos como jogador, afinal saí de casa para jogar bola com 9 anos de idade. Acredito que o único caminho para mudar de vez o futebol brasileiro é o que consegue usar teoria e prática, e eu estou cada vez mais à vontade nessa transição de carreira", afirmou.

O próximo passo para Fred, segundo o mesmo, é buscar a miaor especialização possível ao concluir inúmeros cursos. Um deles é a Licença A, da CBF Academy, que faria com que Fred tivesse a permissão de treinar clubes profissionais do futebol brasileiro.

"Já me sinto preparado para o futebol desde que me entendo por gente (risos), mas com certeza seguirei estudando e fazendo todos os cursos que puder, independentemente de qualquer situação profissional. Meu objetivo é ser um profissional completo, com conhecimento em todas as áreas. Todos os cursos que fiz até hoje abrem demais a cabeça e são enriquecedores, especialmente com a troca de experiências entre os profissionais. Um receio meu é diferente do que um colega tem, e a gente consegue mesclar a teoria e a prática para evoluir. Eu, por exemplo, estou acostumado com o ambiente de vestiário, mas tinha insegurança em dar um treino, tinha dúvidas sobre como lidar com assuntos burocráticos. Esses cursos me deixaram muito mais seguros nesse sentido, porque vi que, apesar de não ser um trabalho fácil, é natural superar todos os obstáculos com muita dedicação", explicou.

Durante a última semana, o presidente Mário Bittencourt admitiu, em entrevista ao "UOL", que deseja contar com o Fred ainda neste ano em um cargo interno no Tricolor. O ex-jogador admitiu conversas em andamento, mas também ressaltou que não tem pressa para retornar ao futebol.

"Existem conversas em andamento, mas não temos pressa. Eu me aposentei agora, estou curtindo minha família, meus amigos e, o principal, estou buscando me qualificar ainda mais e em todas as áreas. O mais importante é tomar uma decisão acertada para mim e, acima de tudo, para o Fluminense. Não quero estar lá por estar, de qualquer jeito. Eu vou voltar para ajudar o clube a sempre brigar nas cabeças, por títulos, então vai ser uma decisão tomada sem precipitação e preservando essa relação linda, de carinho e gratidão, que construí com o torcedor tricolor. No momento certo, as coisas vão acontecer", encerrou.