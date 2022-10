Cano é o artilheiro do Brasileirão com 18 gols - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 21/10/2022 11:23

Germán Cano vive uma temporada especial com a camisa do Fluminense. Já eleito o artilheiro da Copa do Brasil, o argentino disputa a artilharia do Brasileirão e, por enquanto, lidera com 18 gols (um à frente de Pedro Raúl, do Goiás). O gol marcado contra o Avaí, no último dia 16, além de render a artilharia isolada, também o colocou num seleto grupo de gringos na história da competição.

Com 18 gols pelo Fluminense e 14 pelo Vasco, Cano chegou a 32 gols na história do Brasileirão e se tornou o décimo gringo com mais tentos. O camisa 14 superou o compatriota e também ídolo tricolor, Doval, com 31, além do paraguaio Arce. O centroavante está a dois gols de igualar o boliviano Marcelo Moreno e quatro atrás do argentino Conca, também ídolo do Flu.



Na temporada, Cano já marcou 36 gols. Ele é o terceiro maior artilheiro do Fluminense em uma temporada, atrás de Magno Alves, com 39, em 2002, e Washington, com 37, em 2008. Além de artilheiro do Brasileirão, ele foi o maior goleador da Copa do Brasil, com cinco gols, empatado com Giuliano, do Corinthians.

Confira os 10 gringos com mais gols na história do Brasileirão: