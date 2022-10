Gabriel Teixeira está emprestado pelo Fluminense - FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Publicado 21/10/2022 13:29 | Atualizado 21/10/2022 13:29

Emprestado pelo Fluminense até o fim do ano, Gabriel Teixeira pode permanecer no Grêmio nos próximos anos. O desempenho do atacante agradou e o clube gaúcho sinalizou nesta sexta-feira (21) que deseja contratá-lo em definitivo, de acordo com informações do repórter Victor Lessa, da Rádio Globo.

Revelado pelo Fluminense, Gabriel Teixeira subiu para os profissionais em 2020 e oscilou no profissional em 2021. Fora dos planos para este ano, foi emprestado para o Grêmio com opção de compra fixada em 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). Os gaúchos pagaram R$ 500 mil pelo empréstimo.

O Grêmio deseja pagar a quantia para contratar o atacante em definitivo, mas só iniciará as negociações após confirmar o acesso para a Série A do Brasileirão. Recentemente, Gabriel Teixeira sofreu uma lesão e está fora da temporada, mas mesmo assim está nos planos dos gaúchos para 2023.

Embora tenha manifestado o interesso em comprar o atacante, o Grêmio considera o valor alto. O clube buscará reduzir o preço junto ao Fluminense para concluir o negócio. Além dos gaúchos, Gabriel Teixeira despertou interesse de clubes do exterior. O jogador está fora dos planos do Flu para 2023.