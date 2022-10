Nathan está emprestado ao Fluminense até o final deste ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Nathan está emprestado ao Fluminense até o final deste anoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/10/2022 12:11

O Fluminense já se movimenta em busca de reforços para 2023. Com a renovação encaminhada do técnico Fernando Diniz, o clube e o treinador já conversam sobre possíveis nomes que podem reforçar o time para a próxima temporada. O nome do meia Nathan, emprestado pelo Atlético-MG, e do atacante Keno, também do Galo, estão na lista de desejos. Porém, dificilmente estes pedidos serão atendidos.

Nathan foi emprestado até o fim do ano com preço de compra fixado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões). Segundo informou o "NetFlu" na última quinta-feira (20), o Fluminense tentará renovar o empréstimo do meia, pois considera o valor alto. O Atlético-MG, no entanto, só pretende negociá-lo em definitivo, segundo apurou o O Dia.

A situação de Keno é semelhante. O atacante, de 33 anos, tem mais um ano de contrato com o Atlético-MG. Por isso, um empréstimo também está fora de pauta para a diretoria do Galo, conforme apurou o O Dia. Recentemente, o empresário do jogador também descartou a saída. Atualmente, o preço está avaliado em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões).

Em meio as conversas sobre o futuro com o técnico Fernando Diniz, o Fluminense tem mais duas situações para resolver em 2022. Dentro de campo, o Tricolor busca a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores e precisa se manter entre os cinco primeiros do Brasileirão. Já fora, o clube está em processo eleitoral e o presidente Mário Bittencourt disputa a reeleição para o próximo triênio, em novembro.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (23), às 16h, contra o Botafogo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o quarto colocado com 54 pontos, enquanto o Alvinegro é o 11º colocado, com 43.