Martinelli durante entrevista coletivaMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 21/10/2022 15:00

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando disputa o 'clássico Vovô' com o Botafogo. O time comandado por Fernando Diniz teve um bom desempenho em clássicos no ano, porém vai encarar um Alvinegro o bem diferente do que disputou o primeiro turno. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o meia Martinelli projetou um rival mais forte, em razão dos reforços que chegaram no meio do ano. Ele também revelou que a motivação é maior em duelos regionais.



"A gente vem conversando, estudando o time deles. Vai ser um Botafogo muito mais forte do que no primeiro turno, eles contrataram nessa janela, temos que ter máxima atenção, estamos trabalhando. No domingo, temos que entrar com muito empenho para buscar, junto com nossa torcida no Maracanã, os três pontos, vão ser fundamentais nessa reta final para a gente", afirmou Maritnelli.



O jogador de 21 anos vive bom momento na temporada e foi o autor do terceiro gol da vitória do Fluminense sobre o Avaí por 3 a 0. Para ele, os encontros entre rivais locais são partidas mais motivantes.



"Quando se fala de um clássico, todo jogador quer jogar, um dos melhores jogos possíveis de se jogar, uma motivação bem maior. Qualquer um que entrar em campo vai dar mais que o sue máximo, porque é mais que especial. Clássico é muito decidido no detalhe, temos que ter essa máxima atenção. A gente tem que entrar focado e buscar esses três pontos na reta final, que vai ser mais do que importante para a gente", completou.



O objetivo do Fluminense na reta final do Brasileirão é garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores em 2023. O camisa 38 garantiu que o grupo está fechado e com foco total em pontuar máximo possível nos seis jogos restantes.



"A gente tem esse planejamento, a gente pensa que vai ser muito importante para a gente e para o clube. Essa vaga direta na Libertadores é o nosso objetivo máximo. É fazer o máximo de pontos nessas últimas seis rodadas, que a gente alcance a maior posição. E um dos nossos grandes objetivos, sim, é chegar em 2023 na fase de grupos da Libertadores."



O Fluminense é o quarto colocado no Brasileirão, com 54 pontos. O time volta a campo no domingo para fazer o clássico com o Botafogo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.