Nino se recuperou de um problema muscular e está de volta a equipe do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/10/2022 11:28

Rio - O Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Botafogo, neste sábado, no CT Carlos Castilho. Fernando Diniz vai comandar uma última atividade com o grupo visando o clássico com o Botafogo, no próximo domingo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileiro. A tendência é que o treinador repita a escalação do time que venceu o o Avaí por 3 a 0 na Ressacada, na rodada passada. A única mudança é a volta do zagueiro Nino, recuperado de lesão.



O defensor tricolor tratou um problema muscular na coxa direita, porém está liberado para voltar a formar a dupla de zaga com Manoel. Nino treinou normalmente durante a semana com o elenco e está à disposição para o clássico. Calegari, improvisado na lateral esquerda e Yago, no meio, devem ser mantidos na equipe, pois agradaram Diniz.



A provável escalação do Tricolor tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.



Com 54 pontos, o Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Restando seis rodadas para o fim da competição, o clube das Laranjeiras ainda tem como objetivo garantir a classificação direta para a Libertadores de 2023. O time terá trêsjogos em casa e três fora.