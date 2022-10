Fernando Diniz tem renovação encaminhada com o Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Fernando Diniz tem renovação encaminhada com o FluminenseMailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 23/10/2022 11:27

Rio - Mesmo restando alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já começa a se preparar para o ano que vem. O Tricolor, inclusive, já tem conversas adiantadas com o técnico Fernando Diniz para uma renovação de contrato por mais duas temporadas. O Treinador já participa das reuniões de planejamento para 2023. A informação é do portal "GOAL".

A permanência de Fernando Diniz é um desejo da atual diretoria, que está satisfeita com o trabalho feito pelo treinador neste ano. No entanto, vale lembrar que o Fluminense passará por uma nova eleição presidencial no final de novembro. Além do atual mandatário, Mário Bittencourt, outros três candidatos brigam pelo cargo: Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim.

Mário Bittencourt já se reuniu com Giuliano Bertolucci, agente do treinador, e ajustaram todos os detalhes contratuais, incluindo salário e a duração do vínculo, que será de duas temporadas. No entanto, o acordo só será oficializado caso Bittencourt seja reeleito.

Enquanto aguarda uma possível renovação, Fernando Diniz segue comandando a equipe no restante da temporada. Neste domingo (23), o Fluminense entra a campo para enfrentar o Botafogo, às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.