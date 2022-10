Coletiva do técnico Fernando Diniz - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 23/10/2022 19:47

O técnico Fernando Diniz analisou o empate do Fluminense com o Botafogo, que aconteceu neste domingo, no Maracanã. Na visão do treinador, o 2 a 2 foi o placar justo, mas ele acredita que o Tricolor teve uma chance maior de sair com a vitória.

"Falando um porquinho do jogo de hoje, a gente fez um primeiro tempo muito bom. Estivemos perto de abrir o placar, uma, duas três, vezes. Mas acho que no único chute que o Botafogo conseguiu acertar, eles abriram o placar. No segundo tempo já modificou um pouco. A gente tomou o segundo gol cedo e aí teve uma instabilidade emocional. Depois tivemos força para reagir, tomamos conta do jogo e poderíamos ter vencido. Pelo que aconteceu no jogo, não é que o empate foi injusto, mas o Fluminense teve uma chance maior de vencer se você computador tudo o que aconteceu na partida", analisou Diniz.

Diniz também comentou as vaias da torcida a Fábio durante o clássico. Além de não viver grande fase na temporada, o goleiro reclamou das vaias da torcida ao time na derrota para o América-MG, que aconteceu há duas semanas.

"O Fábio é um jogador extremamente importante para o time, é um personagem que tem o nome marcado na história do futebol brasileiro. Acho que esse momento foi alguma coisa que o Fábio falou em relação que às vezes vem do torcedor e alguns jogadores sentem. Mas ele é um jogador totalmente identificado com o Fluminense, e o torcedor pode ter certeza que o Fábio respeita muito o clube, respeita muito também a torcida. O Fábio gosta muito daqui. É um cara que trabalha muito, entrega muito, muito experiente. Ele se dedica muito para entregar vitórias aos torcedores. Em relação ao Fábio, é isso que eu tenho para dizer", disse o técnico.

Em tempo: agora, o Fluminense vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena.