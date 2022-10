Matheus Martins - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Matheus MartinsMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 23/10/2022 18:25

Rio - Matheus Martins saiu do banco para garantir o empate em 2 a 2 do Fluminense com o Botafogo, na tarde deste domingo, no Maracanã. Após a partida, o garoto, que sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol e marcou o segundo, disse que a partida foi a mais marcante que fez até agora com a camisa do Fluminense.

"Sem dúvida (é seu jogo mais importante pelo Fluminense). Se não for o primeiro, é o segundo. Dentro da nossa casa, com a nossa torcida, é muito emocionante. Fico até arrepiado. Só agradecer a Deus e dar continuidade ao trabalho, com os pés no chão", afirmou Martins à TV Globo.

"Diniz me pediu para ir para cima, ser ousado, jogar solto e foi o que eu fiz. Pude ajudar a equipe a não sair com a derrota, mas agora é continuar trabalhando para conseguir nosso objetivo, que é a vaga direta na Libertadores", completou.

Com o resultado, o Fluminense ficou na quinta colocação, com 55 pontos. O time de Fernando Diniz volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.