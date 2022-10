Caio Paulista (E) - Marcelo Goncalves / Fluminense

Caio Paulista (E)Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/10/2022 10:00

Rio - O ano de 2022 será inesquecível para Caio Paulista. Contratado pelo Fluminense em 2020, o jogador teve seu maior período como titular e com Fernando Diniz acabou escalado em uma outra posição. No entanto, os últimos dias do ano não tem sido tão bons para o jogador, que acabou perdendo espaço no elenco.

Durante boa parte da temporada, Caio foi titular absoluto da lateral esquerda. O jogador recebeu muitos elogios de Fernando Diniz. Porém, a com a oscilação da equipe acabou sendo preterido em alguns momentos por Cristiano. Depois, retomou sua posição de titular, mas vive atualmente seu momento mais difícil em 2022.

Nos últimos dois jogos, Calegari atuou como titular na posição e Caio Paulista sequer entrou em campo contra Avaí e Botafogo. No clássico, Fernando Diniz chegou a mexer na lateral, mas optou por Cristiano, que ajudou o clube das Laranjeiras a buscar o empate após estar perdendo por dois gols de diferença.

No total, Caio Paulista entrou em campo em 44 partidas, fez dois gols e deu quatro assistências. Ainda faltam cinco jogos para o fim da temporada. O jogador tem tempo de recuperar a posição e terminar o ano de 2022 de forma positiva.