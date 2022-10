Reinaldo, do São Paulo - Divulgação/SPFC

Publicado 24/10/2022 13:21 | Atualizado 24/10/2022 13:23

Rio - O Fluminense tem uma carta na manga para fechar com o lateral Reinaldo, do São Paulo. De acordo com o "Netflu", o Tricolor está disposto a oferecer dois anos de contrato ao jogador de 33 anos, algo que ele não deve conseguir no clube paulista.

Até o momento, o Fluminense não fez uma proposta oficial e nem chegou a procurar o São Paulo para falar sobre o jogador. A diretoria tricolor aguarda uma definição de Reinaldo com o clube paulista sobre sua renovação para entrar na jogada.

A chegada de Reinaldo é um desejo do técnico Fernando Diniz, que trabalhou com ele no São Paulo. Recentemente, o treinador, que tem sua permanência encaminhada para 2023, chegou a fazer elogios ao atleta.