Paulo Henrique Ganso marcou de pênalti contra o Botafogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/10/2022 12:19

O Fluminense está próximo de confirmar a vaga na Libertadores de 2023. Após o empate com o Botafogo por 2 a 2, no domingo (23), pela 33ª rodada do Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras chegou a 96% de chances de garantir um lugar na competição continental pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com o "Infobola".

Em quinto lugar com 55 pontos, o Fluminense tem mais cinco partidas pela frente, sendo três fora de casa. O próximo duelo é um confronto direto contra o Corinthians, na quarta-feira (26), em São Paulo. O Tricolor reencontrará o algoz da Copa do Brasil, que terminou vice-campeão, e agora também luta por uma vaga na Libertadores através do Brasileirão.

Embora tenha 96% de chances de ir à Libertadores, o Fluminense tem apenas 28% de chances de terminar o Brasileirão no G-4, segundo o "Infobola". Porém, como o Flamengo conquistou a vaga através da Copa do Brasil e atualmente está em terceiro lugar, o G-4 virou G-5 e isso aumentou as chances de uma classificação direta do Tricolor.



A classificação direta para a fase de grupos da Libertadores renderá ao Fluminense cerca de R$ 17 milhões, além da premiação do Brasileirão. Caso termine entre quarto ou quinto, a premiação pode variar entre R$ 38,2 e R$ 36 milhões. O trauma com a participação na fase prévia da Libertadores em 2022 aumenta a pressão sob o time de Fernando Diniz na reta final da temporada.

O Fluminense se prepara para duas partidas seguidas fora de casa. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 21h45, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em seguida, enfrentará o Ceará, um dos piores mandantes da competição, segunda (31), às 20h, no Castelão.