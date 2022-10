Matheus Martins foi destaque do Fluminense no empate com o Botafogo, no Maracanã - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/10/2022 11:57

Autor do gol de empate em 2 a 2 com o Botafogo, no Maracanã, Matheus Martins faz sua primeira temporada pelo Fluminense com altos e baixos, e pode não ter muito tempo para cair nas graças da torcida. Afinal, a diretoria tricolor negocia com a Udinese, da Itália, e o próprio jovem de 19 anos admitiu as conversas.

"Até momento o que eu sei é que as negociações estão em andamento. Quando acertar alguma coisa, todo mundo vai ficar sabendo", afirmou Matheus Martins, que desconversou se há evolução no assunto:



"Não sei. Tenho o desejo de jogar na Europa, creio que vai acontecer no momento certo. Se tiver que ser agora, vai acontecer. Se for depois, também não tem problema. Tudo no tempo de Deus".

Nome escolhido por Fernando Diniz para substituir Luiz Henrique, outra revelação do Fluminense negociada nesta temporada, Matheus Martins perdeu espaço no time nas últimas partidas. Entretanto, mudou o clássico de domingo, ao sofrer o pênalti do primeiro g0ol e garantir o empate.



Visto como uma grande promessa de Xerém, o atacante vinha recebendo muitas críticas dos torcedores pelas atuações irregulares. Mesmo assim, a Udinese seguiu em busca de sua contratação. Após três propostas recusadas pela diretoria, o clube italiano desta vez ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) por 90% dos direitos econômicos, valor superior aos 5 milhões de euros iniciais.



Ainda assim, o Fluminense considerou um valor baixo e pediu 9 milhões de euros (R$ 45 milhões), além de querer que o jovem jogador permaneça até o fim desta temporada.