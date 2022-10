Matheus Martins, de 19 anos, deixará o Fluminense após o fim do Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/10/2022 15:42

Após brilhar no clássico contra o Botafogo, no domingo (23), o atacante Matheus Martins está de saída do Fluminense após o Brasileirão. O clube encaminhou a venda do jogador, de 19 anos, para a Udinese, da Itália, nesta segunda-feira (24). Segundo informações do "Uol", o valor do negócio é de 9 milhões de euros (cerca de R$ 46,8 milhões), entre valores fixos e bônus.

O Fluminense irá receber 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) em valor fixo pela venda. Já os outros 3 milhões de euros (R$ 15,6 milhões) serão de bônus por metas a serem batidas pelo jogador na Europa. Diferentemente do caso de Luiz Henrique, as metas são mais fáceis. O Tricolor irá manter 10% dos direitos econômicos do atacante para lucrar em vendas futuras.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Matheus Martins foi captado pelo Fluminense aos nove anos, após se destacar em uma partida por uma escolinha de futebol de sua cidade contra o próprio Tricolor, em uma excursão ao Rio de Janeiro. Desde então, se tornou um dos jogadores com mais jogos e gols na história de Xerém, com média de aproximadamente um gol por jogo.

Na base, Matheus Martins integrou a "Geração dos Sonhos", que foi campeão brasileiro do Sub-17, em 2020, atuando ao lado de nomes como Kayky e Metinho, que foram vendidos ao Grupo City em 2021. O atacante subiu para o profissional neste ano e assumiu a titularidade após a venda de Luiz Henrique para o Betis, da Espanha. Ao todo, soma 46 jogos, seis gols e três assistências.