Ganso marcou contra o Botafogo e chegou a nove gols em 2022 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/10/2022 07:00

Paulo Henrique Ganso vive uma temporada especial. O camisa 10 driblou a desconfiança do início do ano e se tornou peça fundamental para o sucesso tricolor em 2022. No último domingo (23), o meia chegou a nove gols no ano e igualou a sua melhor fase desde 2014.

Reserva no início do ano, o meia recuperou a titularidade na reta final do Carioca e foi decisivo para o título tricolor. Com nove gols e oito assistências em 2022, o camisa 10 tem mais gols e assistências neste ano do que os últimos três anos somados. Entre 2019 e 2021, Ganso fez nove gols e cinco assistências.

A última vez que Ganso fez nove gols em uma temporada foi em 2014, pelo São Paulo. Ele fez nove ou mais gols em duas ocasiões também pelo Santos, quando fez 10 em 2009 e 13 em 2010, sendo esta última a sua melhor marca. O meia também chegou a 53 jogos e igualou sua marca de 2015.