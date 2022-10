Reinaldo tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano - Rubens Chiri /Saopaulofc.net

Publicado 25/10/2022 10:58

Com contrato até o fim deste ano, o lateral-esquerdo Reinaldo tem o futuro indefinido no São Paulo. O jogador, de 33 anos, é cotado para reforçar o Fluminense na próxima temporada, mas pretende dar prioridade para renovar o vínculo com o clube paulista antes de negociar uma transferência.

Reinaldo está no São Paulo desde 2013. O jogador já estava negociando uma renovação com o clube, mas as conversas foram interrompidas por causa da final da Copa Sul-Americana. A negociação segue sem um desfecho, e o futuro será definido apenas após o Brasileirão.

"Tivemos uma conversa, mas ainda não definiu nada. Paramos por conta da final. Estou esperando. Falo para todo mundo que aqui é o meu lugar, a minha casa. A prioridade sempre vou deixar para o São Paulo até o último dia de contrato. Espero renovar, porque é o clube onde eu me identifico muito", disse.

O nome de Reinaldo ganhou força nos bastidores do Fluminense por indicação do técnico Fernando Diniz. Ambos trabalharam juntos no São Paulo em 2020. Entretanto, ainda não chegou nenhuma proposta oficial para o lateral-esquerdo. Ele desconversou sobre uma possível ida para o Tricolor das Laranjeiras.

"Chega muita especulação, sim, principalmente nas redes sociais. Todo mundo perguntando se eu vou (sair). Estou bem tranquilo sobre isso, especulação vai ter sempre. Se for pra ficar no São Paulo, se for pra sair, que seja feita a vontade de Deus sempre", afirmou.

Reinaldo soma 362 jogos e 32 gols com a camisa do São Paulo. Em 2022, são 51 partidas, oito gols e oito assistências. No último domingo (23), marcou duas vezes na vitória do Tricolor sobre o Juventude por 2 a 1, pela 33ª rodada do Brasileirão.