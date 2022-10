Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 25/10/2022 12:31

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o meia-atacante Jhon Arias deverá receber uma proposta em breve do futebol europeu. De acordo com o jornal português "A Bola", o Sporting irá fazer uma oferta para tentar a contratação do jogador colombiano.

No entanto, a publicação admite que a negociação não deverá ser fácil para o clube lusitano. O Fluminense tem 50% dos direitos do jogador e deseja comprar o restante que pertence ao Patriotas, da Colômbia. Arias chegou ao Fluminense em 2021 e se tornou um dos destaques da equipe na temporada atual.

Ao todo, o meia-atacante entrou em campo em 57 partidas pelo Fluminense, fez 16 gols e deu 15 assistências. O bom momento do jogador, de 25 anos, o fez ser lembrado e convocado para defender a seleção colombiana.